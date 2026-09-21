Морейра след поредния си гол за Милан като резерва: Трябва да покажа на треньора, че съм готов да бъда титуляр

Белгийският национал Диего Морейра има план да убеди старши треньора на Милан Рубен Аморим, че е готов за титулярна позиция във всеки мач. 22-годишният играч вече отбеляза три гола в три срещи от Серия "А", въпреки че е записал само 127 минути в първенството. И трите попадения дойдоха в последните му 75 минути на терена.

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„Не е зле!“, коментира футболистът пред DAZN Italia, след като се разписа и при успеха на Милан с 3:0 над Лече и продължи: „Наистина обичам да вкарвам на „Сан Сиро“. Това означава много за мен и моето семейство. Много съм щастлив да отбележа гол пред феновете ни и да победим. Сега с паузата за националните отбори искам да бъда свеж и да имам нова енергия."

🇧🇪🗣️ | Diego Moreira on coming off the bench:



“I know exactly what I WANT from my life and my career, so it’s important to stay focused.



I think I’m the perfect example right now. I’m not starting, but I come off the bench, SCORE and I think I’m playing well.



All I have to do… pic.twitter.com/piVTL0NDmD — Milan Xtra (@MilanXtra) September 20, 2026

„Аз съм човек, който знае какво иска в живота и кариерата си, така че е важно да остана концентриран. Не започвам като титуляр, но влязох от резервната скамейка и вкарах, така че просто трябва да давам максимума за тима. Необходимо е да продължа да работя и да вярвам, като това е начинът да покажа на треньора, че съм готов да започвам във всеки мач“, добави Морейра.

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Снимки: Gettyimages