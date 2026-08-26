Атлетико не губи време и отговори на Лапорта: Жертвите всъщност сме ние, нулев шанс да продадем Алварес на Барселона

Атлетико Мадрид не губи особено време да отговори на президента на Барселона Жоан Лапорта относно продължаваща сага с аржентинския нападател на "дюшекчиите" Хулиан Алварес.

Лапорта за драмата с Алварес: Бяхме се отказали, но тогава Атлетико започна преговори с други клубове

След месеци на полемики и обърквания, ситуацията достигна критична точка. Напрежението ескалира миналата неделя с гневната реакция на феновете на Атлети срещу Алварес в срещата срещу Виляреал. Днес то се покачи отново, след като играчът съобщи, че той не се е явил на тренировка поради неразположение.

💣🚨 BREAKING - Atlético Madrid, following Joan Laporta's comments to @marca:



"There is a 0% chance of selling him to Barça."



"The player is being portrayed as the victim, but the only victims of the Julián saga are US!"



"It is a campaign has been created based on many lies… pic.twitter.com/TjDjzOym6P — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 26, 2026

Междувременно Лапорта обяви днес, че в един момент от каталунците са се били отказали да натискат за сделка, но са се активизирали наново, след като са разбрали, че Атлетико преговаря за продажбата на Алварес с други клубове. Желанието на играча пък е да премине именно в Барселона - нещо, което за пореден път бе напълно изключено от Атлетико.

Пред "Марка" източници от "рохибланкос" коментират твърдо: „Играчът е представян като жертва, но единствената жертва в случая „Хулиан“ сме ние“.

Хулиан Алварес не тренира с Атлетико Мадрид днес

„Те ни нанесоха икономически и социални щети. Шансът да го продадем на Барса е 0%. Тази ситуация не е свързана с пари, а с достойнство. Води се кампания, пълна с лъжи и полуистини. Единственият, който плаща за това, е Атлетико", добавят от "Метрополитано".

"Рохибланкос" подчертават, че единственото, което правят, е да защитават интересите на институцията. Поради тази причина подадената по-рано жалба срещу Барселона ще бъде актуализирана с всички действия, предприети както от каталунците, така и от агента на Алварес Фернандо Идалго, който от месеци дърпа конците, за да измъкне футболиста.

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Снимки: Gettyimages