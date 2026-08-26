Флик разясни ситуациите с Родри и Балде, Алварес също бе споменат

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство на Атлетик Билбао, който пък е воден от бившия наставник на Борусия (Дортмунд) Един Терзич. Каталунците започнаха блестящо сезона с победа навън с 5:0 над Елче, докато баските отстъпиха с 1:3 вкъщи на Севиля.

Балде взе решение за бъдещето си и го съобщи на Барселона

За Балде

„Балде ще е на линия за утре, а дали ще играе или не, ще реша по-късно... Но разговарях с него и важното е, че той е напълно отдаден на отбора ни. Той е едва на 22 години и е много млад; има потенциал. Първият му сезон тук беше фантастичен, но знам, че може да се подобри още повече. Той е възпитаник на „Ла Масия“ и носи цветовете на „Барса“ в сърцето си, но трябва да бъде тук и да се усъвършенстват. Всяка година излизат трима-четирима играчи от „Ла Масия“, които също искат да играят. Те трябва да бъдат напълно отдадени на професионалния футбол и на този клуб.“

🚨🚨 Flick: "Whether Balde plays or not tomorrow, I'll decide that later... But I've spoken with him, and the important thing is that he's FULLY COMMITTED to us."



"He's only 22 years old and very young; he has potential”



“His first season here was fantastic, but I know he can… pic.twitter.com/ghddENs6OZ — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 26, 2026

За защитата на отбора

„Мисля, че с играчите, които имаме в защита, сме добре. Има и още няколко опции. Ерик Гарсия може да играе на няколко позиции, Жул и Жерард Мартин също също. Андреас (Кристенсен) и Жерар се справиха много добре, а имаме и Кубарси, който за мен е един от най-добрите централни защитници. Миналата година игра много и искам да го пазя, защото и тази година ще играе много мачове. Беше избран за най-добър млад играч на Световното и това е невероятно. Много съм щастлив, че играе при нас.

За състоянието на Ямал и Кубарси

„Янак имаше малък проблем, болеше го глава. Ламин е гений, това е нормално. Имаше три седмици ваканция и е тренирал само няколко дни. Нормално е да не е на най-високо ниво. Трябва да намерим решение, за да достигне най-добрата си форма, но аз високо ценя неговите 60 минути. Пресира много добре при първия гол срещу Елче, а при втория подаде топката на Рафиня. Дава ни повече възможности. Помогна ни много и се справя добре. Ще видим как се развива, но ни е нужен, защото е изключителен.“

🎙️Flick on Lamine Yamal.



🗣️: “He had a small problem; he had a headache. Lamine is a genius, so it’s normal. He has had three weeks of holiday and has only trained for a few days.



It’s normal that he isn’t at his maximum level. We have to find a solution so that he can reach… pic.twitter.com/KOeXhU8p4B — Barça Buzz (@Barca_Buzz) August 26, 2026

Нормално е Ямал да иска да играе. Когато си истински шампион, винаги се стремиш да спечелиш следващата титла. Това е неговото отношение. Всички играчи в отбора са гладни да спечелят трета поредна титла в Ла Лига. Готови сме и ще се борим за нея.“

Кубарси е добре. Чувства се много по-добре след мача. Снимките показват, че ситуацията не е лоша. Трябва да изчакаме една седмица, за да се върне.“

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За трансферната политика и Хулиан Алварес

„Не искам да говоря по темата. Разбирам, че нов нападател ще е Хулиан или никой. Познавам ситуацията в клуба, направени са много добри трансфери. Клубът трябва да мисли за бъдещето, аз като треньор искам все повече и повече. Имам пълно доверие в моя отбор и ще трябва да намираме решения. Качеството е огромно. Деко върши страхотна работа. Гледаме към бъдещето, към това, което е най-добро за сега и за следващите три или пет години. Искаме стабилност в клуба.“

За евентуален дебют на Родри и бъдещото му партньорство с Педри

„Да, Родри може да играе. Планираме да играе. Имаме и Бернал (в средата на терена). Родри има повече опит и е абсолютен лидер. С Педри ще можем да контролираме играта и топката. Срещу Елче губехме много бързо топката и когато Педри влезе, мачът се промени. Контролирахме повече топката и точно от това се нуждаем. Родри е един от най-добрите и ще видим как ще е заедно с Педри. Нямам търпение да ги видя да играят заедно в Барса. Ще бъдат на топ ниво.“

За вратарския пост

„Говорихме за ситуацията с номер 1 и е добре да разполагаме с опитни вратари за следващите години. Имаме Шчесни. Трябва да изчакаме, за да вземем решение.“

За Един Терзич

„Познавам го много добре. Дойде да ме види в Барселона. Има ясна структура, практикува лесен футбол и има същата философия като Атлетик. Пасва много добре на отбора.“

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