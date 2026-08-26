Флик разясни ситуациите с Родри и Балде, Алварес също бе споменат

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство на Атлетик Билбао, който пък е воден от бившия наставник на Борусия (Дортмунд) Един Терзич. Каталунците започнаха блестящо сезона с победа навън с 5:0 над Елче, докато баските отстъпиха с 1:3 вкъщи на Севиля.
Балде взе решение за бъдещето си и го съобщи на Барселона
За Балде
„Балде ще е на линия за утре, а дали ще играе или не, ще реша по-късно... Но разговарях с него и важното е, че той е напълно отдаден на отбора ни. Той е едва на 22 години и е много млад; има потенциал. Първият му сезон тук беше фантастичен, но знам, че може да се подобри още повече. Той е възпитаник на „Ла Масия“ и носи цветовете на „Барса“ в сърцето си, но трябва да бъде тук и да се усъвършенстват. Всяка година излизат трима-четирима играчи от „Ла Масия“, които също искат да играят. Те трябва да бъдат напълно отдадени на професионалния футбол и на този клуб.“
За защитата на отбора
„Мисля, че с играчите, които имаме в защита, сме добре. Има и още няколко опции. Ерик Гарсия може да играе на няколко позиции, Жул и Жерард Мартин също също. Андреас (Кристенсен) и Жерар се справиха много добре, а имаме и Кубарси, който за мен е един от най-добрите централни защитници. Миналата година игра много и искам да го пазя, защото и тази година ще играе много мачове. Беше избран за най-добър млад играч на Световното и това е невероятно. Много съм щастлив, че играе при нас.
За състоянието на Ямал и Кубарси
„Янак имаше малък проблем, болеше го глава. Ламин е гений, това е нормално. Имаше три седмици ваканция и е тренирал само няколко дни. Нормално е да не е на най-високо ниво. Трябва да намерим решение, за да достигне най-добрата си форма, но аз високо ценя неговите 60 минути. Пресира много добре при първия гол срещу Елче, а при втория подаде топката на Рафиня. Дава ни повече възможности. Помогна ни много и се справя добре. Ще видим как се развива, но ни е нужен, защото е изключителен.“
Нормално е Ямал да иска да играе. Когато си истински шампион, винаги се стремиш да спечелиш следващата титла. Това е неговото отношение. Всички играчи в отбора са гладни да спечелят трета поредна титла в Ла Лига. Готови сме и ще се борим за нея.“
Кубарси е добре. Чувства се много по-добре след мача. Снимките показват, че ситуацията не е лоша. Трябва да изчакаме една седмица, за да се върне.“
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За трансферната политика и Хулиан Алварес
„Не искам да говоря по темата. Разбирам, че нов нападател ще е Хулиан или никой. Познавам ситуацията в клуба, направени са много добри трансфери. Клубът трябва да мисли за бъдещето, аз като треньор искам все повече и повече. Имам пълно доверие в моя отбор и ще трябва да намираме решения. Качеството е огромно. Деко върши страхотна работа. Гледаме към бъдещето, към това, което е най-добро за сега и за следващите три или пет години. Искаме стабилност в клуба.“
За евентуален дебют на Родри и бъдещото му партньорство с Педри
„Да, Родри може да играе. Планираме да играе. Имаме и Бернал (в средата на терена). Родри има повече опит и е абсолютен лидер. С Педри ще можем да контролираме играта и топката. Срещу Елче губехме много бързо топката и когато Педри влезе, мачът се промени. Контролирахме повече топката и точно от това се нуждаем. Родри е един от най-добрите и ще видим как ще е заедно с Педри. Нямам търпение да ги видя да играят заедно в Барса. Ще бъдат на топ ниво.“
За вратарския пост
„Говорихме за ситуацията с номер 1 и е добре да разполагаме с опитни вратари за следващите години. Имаме Шчесни. Трябва да изчакаме, за да вземем решение.“
За Един Терзич
„Познавам го много добре. Дойде да ме види в Барселона. Има ясна структура, практикува лесен футбол и има същата философия като Атлетик. Пасва много добре на отбора.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google