Лапорта за драмата с Алварес: Бяхме се отказали, но тогава Атлетико започна преговори с други клубове

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира състоянието на трансферния пазар за „блаугранас“, като основен герой в изказването му отново бе Хулиан Алварес. Каталунският ръководител направи официално изявление, в което, наред с други неща, потвърди желанието на клуба да привлече нападателя на Атлетико Мадрид.
В пространно интервю той разказа своята гледна точка за развитието на разговорите със столичани. Босът споделя, че в един момент от Барса са се били отказали да натискат за сделка, но са се активизирали наново, след като са разбрали, че Атлетико преговаря за продажбата на Алварес с други клубове. Освен това от "Камп Ноу" са категорични, че ако сега ще има споразумение, то ще е по условията, предложени от тях.
„На първо място, имаме абсолютно уважение към Атлетико Мадрид и неговите ръководители и ги ценим, тъй като се познаваме от много години - започна Лапорта. - Искам да изясня как се развиха нещата, защото от Барселона отправихме оферта към Атлетико Мадрид, клуб към клуб. Аз лично потвърдих тази оферта по време на телефонен разговор с Мигел Анхел Хил Марин (директор на Атлетико - бел.ред.).
Той ми каза, че нямат намерение да продават играча, тъй като нямат вариант за негов заместник. А аз му казах, че се интересуваме от играча и че, разбира се, уважаваме позицията им да не го продават, но ако успеят да намерят негов заместник в рамките на настоящия летен трансферен прозорец, ние сме заинтересовани да го привлечем.
На тази основа и след потвърждението от Атлетико Мадрид, че няма да го продават, ние казахме: „Много добре, нека оставим това за по-късно, защото по принцип те нямат негов заместник и следователно ние не можем да привлечем играча.“
Какво се случи след това? В клуба постъпиха информации, че Атлетико Мадрид преговаря с други клубове за продажбата му. И естествено, предвид тази информация, която достигна до нас, ние казваме, че оставаме ангажирани с нашето предложение и нашата оферта, тъй като е публично известно, че играчът иска да дойде в Барселона.
Следователно тази ситуация предизвика шум, който не е породен от действията на Барселона, а от това, че те ни казаха, че няма да продават играча, докато изглежда, поне според информацията, която достига до нас, че се опитват да постигнат споразумения с други клубове.
След това чрез хора, на които имаме доверие, се свързахме с Енрике Сересо (президентът на Атлетико - бел.ред). А впоследствие Енрике Сересо направи изявления. С цялото ми уважение към Енрике Сересо, смятам, че Барселона постъпи по подходящия начин в тази ситуация и направихме това, което правим и с останалите клубове. Същото се случи с нас и с Манчестър Сити, както и с други клубове, с които сме се свързвали, за да разберем дали са склонни да продадат някой от своите играчи. Когато те ни кажат: „Не продаваме“, ние се отказваме.
Но в този случай има специфични обстоятелства, защото получаваме информация, че Атлетико Мадрид иска да продаде играча на други клубове. И затова във ФК Барселона ние все още сме тук, а офертата, която направихме, остава валидна до края на трансферния прозорец (1 септември), в случай че Атлетико Мадрид реши да продаде играча.
А истината е, че сме много заинтересовани от играча и искаме нашата оферта да бъде приета, като правим това с цялото си уважение към Атлетико Мадрид.
И искаме те да знаят, че ако са готови да продадат играча по време на настоящия летен трансферен прозорец, ние сме готови да го привлечем при условията на офертата, която направихме“