Лапорта спира "План Б" на Барселона за нов нападател, ще чака за Алварес до последната секунда

Барселона няма да привлича централен нападател просто за да осъществи трансфер. Позицията на номер 9 беше големият летен приоритет и клубът ще се бори за подписа на Хулиан Алварес до последната секунда на пазара, но няма да губи самообладание, нито ще прави прекомерни инвестиции за друг играч, в случай че Атлетико Мадрид не отстъпи и продължи да отказва преговори за аржентинеца, твърди "Спорт".

Защо Атлетико Мадрид каза "не" на Барселона за Хулиан Алварес

Въпреки че остават няколко дни до края на трансферния прозорец и могат да се случат много неща, Деко и Ханзи Флик са се споразумели да не предприемат алтернативни операции на тази за Хулиан, след като са анализирали всички налични опции. Доказани нападатели като Хари Кейн или Жоао Педро са недостъпни, а младите профили (Николо Тресолди, Ели Жуниор Крупи и други) се харесват на ръководството, но не генерират пълен консенсус. Освен това те биха изисквали значителна инвестиция за футболисти, които няма да пристигнат със статут на безспорни титуляри и трудно биха надхвърлили играчите от настоящия състав, които вече могат да играят на върха на атаката.

Арсенал очаква окончателен отговор от лагера на Алварес, за да реши дали да отправи оферта към Атлетико

Президентът Лапорта се появи вчера в спортния комплекс „Сиутат Еспортива“ и се възползва от възможността да поздрави отбора на Барса и да се срещне със спортното ръководство, за да планира финалната права на пазара. Наред с други въпроси, той одобри пътната карта „Хулиан Алварес или нищо“. Босът на "блаугранас" призова Деко за търпение по отношение на аржентинеца и го насърчи да го чака до края. По време на срещата, продължила четири часа, Жоан Лапорта се обяви против подписването на временна „кръпка“ само с претекста да се привлече някой.

Победата с 5:0 срещу Елче няма нищо общо с решението, което не би могло да бъде разбрано без сляпото доверие в настоящия състав, но също и без липсата на гарантирани нападатели от най-високо ниво, които да са достъпни за каталунския клуб. Рафиня показа на „Мартинес Валеро“, че е способен да действа на върха на атаката. Антъни Гордън и Карим Адейеми също ще играят там в даден момент. Дани Олмо, Фермин Лопес и Ламин Ямал могат да бъдат други опции. Хулиан Алварес би издигнал отбора на следващото ниво. Останалите проучени футболисти – не.

Докато съществува и най-малката възможност за привличането на Алварес, Барселона ще му пази място в състава. „Метрополитано“ произнесе присъдата си миналата неделя и Атлетико трябва да вземе решение, ако иска да разреши проблем, който му влияе както в спортен, така и в институционален план. Каталунският клуб е готов да подобри офертата от 100 милиона евро, за която не получи отговор от страна на „дюшекчиите“, въпреки че няма да го направи, докато Хил Марин не смекчи позицията си и не отвори вратата за преговори за трансфера. Волята на аржентинеца не може да бъде по-ясна: той мисли единствено да играе на „Камп Ноу“.

Ако Барселона не осъществи трансфер сега, планът на Деко и Флик е да се изчака до зимния пазар, за да се анализира ситуацията и в зависимост от това как са преминали първите месеци от сезона, да се вземе едно или друго решение. Предпочита се спокойствието пред предприемането на грешна стъпка и извършването на една от онези рискови операции, които, ако не се развият добре, компрометират икономиката на клуба в краткосрочен и средносрочен план.

❗ Decisión tomada en el Barça con Julián Álvarez.



El club azulgrana esperará hasta el final del mercado por el argentino tras la cumbre mantenida entre Laporta, Deco y Flick.



🎙 @DavidIbanez5



🔗 https://t.co/ZG8ZdjGZ91 🔗 pic.twitter.com/l60gece8Iy — ElDesmarque (@eldesmarque) August 25, 2026

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