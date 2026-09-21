Завръщането на Палмър за Англия се отлага, двама от Ман Юнайтед също под въпрос

Звездата на Челси Коул Палмър няма да вземе участие в предстоящите двубои на Англия от турнира Лига на нациите на УЕФА. Причината е мускулна контузия, съобщaва Sky Sports.

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24-годишният атакуващ полузащитник трябваше да се завърне в състава на „трите лъва“ за срещите с Испания, Чехия и Хърватия. Палмър не бе повикан от селекционера Томас Тухел за Световното първенство през лятото, но сега отново ще трябва да изчака своя шанс за изява с националната фланелка.

BREAKING: Cole Palmer is withdrawing from the England squad because of a muscle injury 🚨 pic.twitter.com/iMb5PvWxF9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 21, 2026

От началото на кампанията футболистът Челси се представя силно, като е записал 4 гола и 2 асистенции в 7 изиграни мача. Той изглежда е възвърнал най-добрата си форма след разочароващия минал сезон, когато страдаше от травма в слабините. Новината за отпадането на Палмър от състава на Тухел идва малко след като той игра пълни 90 минути за Челси при поражението с 0:3 от Брентфорд във Висшата лига в петък.

Междувременно медиите в Англия съобщават още, че дуото от Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд и Коби Мейну също е под сериозна въпросителна за мачовете на националния отбор през септември и октомври.

Chelsea attacker Cole Palmer is set to withdraw from Thomas Tuchel’s England squad due to load management.



Two other doubts are the Manchester United pair of Marcus Rashford and Kobbie Mainoo.



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И двамата играчи запазиха местата си в състава на Томас Тухел след Световното първенство, въпреки че младият халф не изигра нито една минута на турнира. Рашфорд и Мейну обаче бяха сменени при равенството 1:1 на Ман Юнайтед с Фулъм вчера.

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Крилото страда от контузия в бедрото, с която клубът се занимава още от световното първенство през лятото – той ще бъде прегледан, но е малко вероятно да се присъедини към националния отбор на Англия. Мейну също е под въпрос – полузащитникът изигра вчера 80 минути, но поради контузия вероятно също няма да може да се присъедини към националния отбор на Англия.

BREAKING: Morgan Gibbs-White is expected to be called up to replace the injured Cole Palmer in the England squad 🚨 pic.twitter.com/1ogJtab3Sq — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 21, 2026

Според Sky Sports като заместник ще бъде повикан офанзивният халф на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт.

Англия се завърна в елитната Лига „А“ на турнира, след като в предишното издание се състезаваше в по-долната Лига „Б“. Първият мач за островитяните е на 26 септември на „Уембли“ срещу световния и европейски шампион Испания.

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