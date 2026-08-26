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Балде взе решение за бъдещето си и го съобщи на Барселона

  • 26 авг 2026 | 13:05
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Балде взе решение за бъдещето си и го съобщи на Барселона

Защитникът Алехандро Балде е взел решение, че иска да остане в Барселона, съобщава “Спорт”. Той даже вече е информирал клуба за амбицията си да се бори за място в тима.

Испанецът беше считан за сигурен напускащ, след като не беше включен в групата за изминалия двубой срещу Елче в Ла Лига. Преди срещата наставникът Ханзи Флик коментира, че “Балде трябва да изясни сам за себе си нещата”.

Предполага се, че тъмнокожият футболист е останал недоволен от привличането на Жоао Кансело, който действа на неговия пост вляво на отбраната. Веднага се заговори за сериозен интерес от страна на Манчестър Юнайтед.

22-годишният Балде е в школата на каталунците още от 8-годишен и се издигна до първия отбор, а стигна дори и до националния тим на Испания.

Иначе срещу Елче като титуляр на този пост излезе 19-годишният Чави Еспарт.

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