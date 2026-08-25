Защо Атлетико Мадрид каза "не" на Барселона за Хулиан Алварес

СЕРХИО ПИКОС, "АС"



Още от началото на трансферния прозорец позицията на Атлетико Мадрид е пределно ясна: Хулиан Алварес няма да играе в Барселона. Клубът го заяви категорично и публично чрез своя изпълнителен директор Мигел Анхел Хил Марин. Поне не и през този сезон, в който Хулиан вече облече „червено-белия“ екип срещу Виляреал под оглушителните освирквания на „Метрополитано“ преди, по време и след мача. Той започва сезона като играч на „дюшекчиите“ – нещо, което самият футболист не очакваше да се случи след думите му, с които поиска трансфер, за да сбъдне мечтата си. Кадрите как той се прибира в тунела към съблекалните отделно от съотборниците си по решение на клуба, за да се избегнат инциденти, обиколиха света. Но няколко са причините, довели до категоричния отказ на мадридчани.

Спортно представяне

Атлетико не затвори вратата само за Барса. Думите на Мигел Анхел Хил бяха ясни: „Няма да приемем нито 100, нито 150, нито 200 милиона за Хулиан“. Клубът се позовава на освобождаващата му клауза от 500 милиона евро. Атлетико не е трамплин за други отбори. Все пак, ако ситуацията стане нетърпима, в последната седмица на пазара остава минимална възможност за трансфер в Арсенал или Челси. Първият критерий е спортният. Симеоне е наясно, че съставът му е направил качествен скок с новите попълнения: Кути Ромеро, Хюлманд, Канг-ин Лий и Грималдо. Това са сериозни инвестиции в доказани футболисти, към които се прибавя и Арнау Ортис от Мадриленьо. Треньорът иска да завърши селекцията с крило и нападател в края на пазара. Но позицията, която прави разликата, е в атака.

Nunca vi algo así. El abucheo, su cara, los gestos. Julián Álvarez no puede estar ni un segundo más en ese club. HAGAN ALGO. pic.twitter.com/s4ic5jCIrR https://t.co/EEv1GV5rOO — Scalonados (@Scalonados) August 23, 2026

„Ако искаме да спечелим титла, трябва да сме единни и да имаме важни нападатели. Ние имаме такъв и трябва да го пазим (...) Харесва ми отборът, трябва да сме заедно и ако го запазим, Бог може да ни даде някоя титла“, заяви Чоло след равенството с Виляреал. Към днешна дата Атлетико разполага с третия най-скъп централен нападател в света. „Трансфермаркт“ оценява „Паяка“ на 120 милиона евро. Пред него са само Холанд (220 млн.) и Мбапе (200 млн.) – двама недостижими нападатели. Следователно Атлетико не може да се надява да намери по-добър играч за поста, тъй като вече има елитен голмайстор. Между другото, стойността му се покачи именно заради представянето му с екипа на „рохибланкос“. Той е ключовата фигура в борбата за трофеи. Но е нужно и той самият да иска да бъде такъв и да се представя на ниво. Неговите 10 гола в Шампионската лига доближиха отбора до европейския финал (той игра с инжекции в реванша от полуфиналите заради контузия в глезена). Осемте му попадения в Ла Лига обаче бяха твърде малко, за да го превърнат в реален претендент за голмайсторския приз. Клубът не е притиснат да продава заради финансовия феърплей и затова иска да задържи най-добрия си футболист (поне на хартия). Инвеститорът „Аполо“ дойде, за да повиши амбициите, а продажбата на звездата и отслабването на състава би било стъпка в обратната посока. На този луд пазар (средно се плаща с 43% повече от пазарната стойност) няма лесен заместник за Хулиан.

„Натиск и тормоз“

Отказът към Барселона обаче има и личен аспект. Атлетико подаде жалба до ФИФА и Испанската футболна федерация, че каталунският клуб е преговарял с техен футболист зад гърба им, и което е по-сериозно – по време на сезон 2025/26, докато двата отбора са се изправяли един срещу друг в Шампионската лига и Купата на краля. От Мадрид твърдят, че „Паякът“ е бил „подложен на натиск и тормоз“, за да форсира трансфера си в каталунската столица. Думите му от 22 юни бяха декларация за намеренията му, но и метод за намаляване на цената му. „Най-доброто за всички е трансфер. Искам да сбъдна мечтата си“, каза Хулиан по време на Световното първенство. Така Барселона получи силни козове – играч, който публично иска да напусне, и клуб собственик, притиснат до стената. Вариантите бяха да преговаря при по-ниска цена или да го задържи против волята му. Атлетико избра второто. Нападателят има договор до 2030 г.

Директен съперник

От „червено-белия“ клуб разбират, че имат големи амбиции, които постоянно се сблъскват с тези на Барселона. Миналия сезон те се срещнаха в Шампионската лига и Купата на краля, като и в двата случая Атлетико продължи напред. В Ла Лига пък Барса е основният съперник за титлата. Продажбата на най-добрия футболист на пряк конкурент за всички трофеи (включително предстоящия сблъсък на полуфиналите за Суперкупата) би усложнила нещата още повече. Това е и причината, поради която, ако се наложи продажба, ще се даде предимство на чуждестранен клуб. По същата логика бе даден категоричен отказ и на Реал Мадрид, когато се заговори за оферта от 150 милиона евро след преизбирането на Флорентино Перес. Хулиан не се продава, особено на отбор от Ла Лига. Въпреки това, тези ходове и мечтата му да играе за Барселона могат да се превърнат в бомба със закъснител в съблекалнята.

Стратегия за сваляне на цената

Освен всичко друго, Атлетико е ядосан и от офертата, получена от Барселона, на която отговори с ирония в социалните мрежи. Предложението на каталунците е било за 100 милиона евро, платими на няколко вноски в рамките на години. В Мадрид смятат, че това е част от организирана стратегия между клуба и агентите на Хулиан, които бяха директно посочени в последното изявление на Хил Марин.

Изказването по време на Световното първенство за осъществяването на една мечта освободи Барселона от конкуренция, разчисти пътя от клубовете от Висшата лига и по този начин намали както списъка с кандидати, така и продажната цена. Кой би искал да привлече футболист, който е заявил, че иска да играе за друг клуб? Подобен подход беше използван и при Нико Уилямс, за да се ангажира играчът и да се отвори възможност за преговори при по-ниски условия. Атлетико обаче не приема това и дори не е сядал на масата за преговори с каталунците. Въпреки това клубът е изправен пред сложна ситуация с трудно решение. Една звезда, която не иска да играе за отбора. Фенове, които отхвърлят доскорошния си идол. И Симеоне, който трябва да обезвреди тази „бомба“ и е наясно, че за да печели титли, се нуждае от важен нападател... който иска да бъде такъв. На летния сериал му остава последна седмица (до 23:59 ч. на 1 септември).

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