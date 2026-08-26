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Хулиан Алварес и агентите му са идиоти, критикува световен шампион

  • 26 авг 2026 | 10:45
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Хулиан Алварес и агентите му са идиоти, критикува световен шампион

Хулиан Алварес се озова в центъра на буря в испанската столица, след като опитът му да напусне Атлетико Мадрид в посока Барселона засега се проваля. Аржентинският нападател, някога любимец на феновете, сега е изправен пред тежки критики за поведението си.

Алварес беше определен като „идиот“ заради шумните си опити да принуди Атлетико Мадрид да го продаде на каталунците. Световният шампион с Франция Кристоф Дюгари е сред най-гласовитите критици на стратегията на 26-годишния играч, като поставя под въпрос както неговия професионализъм, така и съветите, които получава от своите представители.

„Играчът и антуражът му са идиоти - заяви Дюгари пред RMC Sport. - Как можеш да заявиш: „Искам да напусна клуба“? Глупав ли е, или какво? Това не е най-добрият начин да си тръгнеш. Млъквай, бъди скромен, бъди интелигентен в комуникацията си. Не видя ли какво се случи с Гризман? Не познаваш ли ръководството си? Не познаваш ли феновете си? Играч, който иска да си тръгне, трябва да получи разрешение да го направи“.

Ситуацията достигна връхна точка по време на двубоя срещу Виляреал на „Рияд Еър Метрополитано“ през уикенда. Алварес, който преди това се радваше на силна връзка с привържениците, беше посрещнат от освирквания и подигравки от домакинската публика. Отделно от клуба му забраниха да приближава секторите с феновете.

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