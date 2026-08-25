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  3. Де Йонг отново стъпи на тревата, но проблемите продължават

Де Йонг отново стъпи на тревата, но проблемите продължават

  • 25 авг 2026 | 16:34
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Де Йонг отново стъпи на тревата, но проблемите продължават

Френки де Йонг продължава да напредва с възстановяването си, въпреки че все още изпитва болка. Нидерландският полузащитник работи усилено, за да преодолее контузията, която получи по време на Световното първенство, и този вторник направи нова стъпка в процеса, който все още изисква време. Според информация на „Спорт“, Френки е излязъл за кратко на тревното покритие на „Сиутат Еспортива“, за да проведе индивидуална тренировка.

Това ли е краят на Френки де Йонг в Барселона?
Това ли е краят на Френки де Йонг в Барселона?

Футболистът се завърна от Мондиала със сериозна травма в дясното коляно. Последвалите медицински прегледи от лекарския щаб на Барса потвърдиха разкъсване на вътрешната странична връзка на дясното коляно. Клубът реши да заложи на консервативно лечение и оттогава неговото състояние се следи отблизо. Този вторник нидерландецът обу футболните си обувки и отново стъпи на терена, макар все още да е далеч от възможността да тренира заедно със своите съотборници.

Касадо поема към Премиър лийг?
Касадо поема към Премиър лийг?

Според информацията, получена от изданието, халфът е правил леки бягания и строго контролирани упражнения, за да се провери реакцията на крака му. Основното намерение е било да тества състоянието си и да усети как се чувства след последните седмици на работа, но все още изпитва болка, особено при спиране. Това показва, че е далеч от оптималното си състояние.

Манчестър Юнайтед все по-близо до защитник на Барселона
Манчестър Юнайтед все по-близо до защитник на Барселона

Барса и самият футболист искат да подходят предпазливо. Няма намерение за ускоряване на възстановителния процес и именно развитието на контузията ще определи кога може да се увеличи натоварването и впоследствие да се присъедини към груповите занимания. Въпреки това в клуба съществува известно разочарование от начина, по който играчът е управлявал сроковете за възстановяване през миналия сезон.

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Снимки: Gettyimages

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