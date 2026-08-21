Нови битки и интересни сблъсъци във втория кръг на Елитната група до 15 години

Вторият кръг в Елитната група до 15 години предстои да предложи осем интересни двубоя. След резултатния старт на сезона част от отборите ще се опитат да продължат победната си серия, докато останалите ще търсят първи успех в първенството.

Кръгът ще бъде открит в събота, 22 август, от 10:30 часа със срещата между Левски и Шипка старс 2015. „Сините“ започнаха кампанията с категорична победа с 4:1 като гости на ЦСКА 1948 и ще преследват нови три точки. Тимът от Асеновград пък ще се опита да реагира след домакинското поражение с 0:3 от Марица.

Останалите срещи през уикенда ще се изиграят в неделя и понеделник. Национал приема Дунав от 9:00 часа, след като двата тима предложиха резултатни двубои в първия кръг. Столичани победиха Етър с 2:1, докато русенци отстъпиха с 3:5 на Спартак Варна.

По същото време Спартак ще посрещне Славия. „Соколите“ стартираха с пет отбелязани попадения, а „белите“ поделиха точките с Ботев Пловдив след равенство 1:1.

Локомотив София и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в търсене на първи точки за сезона. В откриващия кръг „железничарите“ загубиха с 1:3 от Септември, а „червените“ допуснаха поражение с 1:4 от Левски.

От 9:30 часа Локомотив Пловдив приема Септември. „Смърфовете“ отстъпиха с 1:3 при гостуването си на Лудогорец, докато столичният тим започна успешно с победа над Локомотив София със същия резултат.

По същото време Марица ще бъде домакин на ЦСКА. И двата състава записаха убедителни победи на старта. Пловдивчани надделяха с 3:0 над Шипка старс, а „армейците“ разгромиха Черно море с 8:0 и дадоха сериозна заявка още в първия кръг.

Етър и Черно море ще се срещнат от 16:00 часа във Велико Търново. Двата отбора ще търсят първи точки, след като започнаха сезона с поражения съответно от Национал и ЦСКА.

Програмата ще завърши в понеделник, 24 август, с един от най-интригуващите двубои – Ботев Пловдив приема Лудогорец от 9:00 часа. „Канарчетата“ спечелиха точка срещу Славия, а разградчани започнаха с домакински успех с 3:1 над Локомотив Пловдив.

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