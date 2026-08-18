Национал обърна Етър за успешен старт при U15

Национал победи Етър с 2:1 в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на изкуствения терен на НСА в София.

Гостите от Велико Търново поведоха в 35-ата минута чрез Мартин Григоров и се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

През второто полувреме Национал успя да осъществи пълен обрат. В 59-ата минута Симеон Ненев възстанови равенството, а в 76-ата Александър Лазаров отбеляза втория гол за домакините след страхотно изпълнение на пряк свободен удар.

До последния съдийски сигнал столичани запазиха преднината си и започнаха новия сезон с победа с 2:1 и три точки.

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