Левски победи ЦСКА 1948 в столично дерби при U15

Левски спечели с 4:1 гостуването си на ЦСКА 1948 в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 15 години.

„Сините“ поведоха в 16-ата минута чрез Иван Иванов от дузпа, но домакините отговориха само две минути по-късно отново след точен наказателен удар. Денис Росенов се разписа за ЦСКА 1948 и възстанови равенството.

В 24-тата минута Кирил Миладинов отново изведе Левски напред и гостите се оттеглиха на почивката с аванс от 2:1.

След подновяването на играта „сините“ затвърдиха успеха си. Михаил Тодоров покачи на 3:1 в 52-рата минута след ново изпълнение на дузпа, а в 82-рата Алекс Иванов оформи крайното 4:1.

Така Левски започна новия сезон с убедителна победа и три точки.

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