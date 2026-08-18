Марица стартира с класическа победа над Шипка Старс при U15

Марица (Пловдив) победи Шипка Старс с 3:0 като гост в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Шипка“ в Асеновград.

Гостите откриха резултата в 45-ата минута чрез Йордан Гълъбов. Същият футболист се разписа отново в 61-вата минута и удвои преднината на пловдивчани.

Крайното 3:0 оформи Камен Балатов с попадение в 80-ата минута.

Така Марица започна новия сезон с убедителна победа, три отбелязани гола и чиста мрежа, а Йордан Гълъбов се отличи с две попадения.

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