Марица стартира с класическа победа над Шипка Старс при U15

Марица (Пловдив) победи Шипка Старс с 3:0 като гост в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Шипка“ в Асеновград.
Гостите откриха резултата в 45-ата минута чрез Йордан Гълъбов. Същият футболист се разписа отново в 61-вата минута и удвои преднината на пловдивчани.
Крайното 3:0 оформи Камен Балатов с попадение в 80-ата минута.
Така Марица започна новия сезон с убедителна победа, три отбелязани гола и чиста мрежа, а Йордан Гълъбов се отличи с две попадения.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google