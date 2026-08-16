ЦСКА вкара осем гола на Черно море при 15-годишните

ЦСКА започна по убедителен начин новия сезон в Елитна група до 15 години, след като разгроми Черно море с 8:0 в среща от първия кръг на шампионата. Точни за "армейците" бяха Кирил Стоичков, Кристиян Гълъбов, Божидар Мечкоев и Георги Жбантов, а по два гола за успеха добавиха Николас Каровски и Емил Минев.

Двубоят започна с натиск на домакините и още в 8-ата минута Николас Каровски откри резултата за ЦСКА. "Червените" продължиха да диктуват темпото и до почивката стигнаха до още три попадения. Кирил Стоичков и Кристиян Гълъбов се разписаха, а Каровски отбеляза втория си гол в срещата, за да направи резултата 4:0.

През втората част ЦСКА продължи да доминира. В 44-ата минута Емил Минев покачи на 5:0, а само пет минути по-късно отново той се разписа за шестото попадение във вратата на Черно море. Крайното 8:0 бе оформено от Божидар Мечкоев и Георги Жбантов, които реализираха съответно в 57-ата и 61-ата минута.

Така ЦСКА даде силен старт на новия сезон в Елитната група до 15 години и записа убедителни три точки още в първия кръг.

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