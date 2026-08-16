Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА U15
  3. ЦСКА вкара осем гола на Черно море при 15-годишните

ЦСКА вкара осем гола на Черно море при 15-годишните

  • 16 авг 2026 | 11:43
  • 306
  • 1
ЦСКА вкара осем гола на Черно море при 15-годишните

ЦСКА започна по убедителен начин новия сезон в Елитна група до 15 години, след като разгроми Черно море с 8:0 в среща от първия кръг на шампионата. Точни за "армейците" бяха Кирил Стоичков, Кристиян Гълъбов, Божидар Мечкоев и Георги Жбантов, а по два гола за успеха добавиха Николас Каровски и Емил Минев.

Двубоят започна с натиск на домакините и още в 8-ата минута Николас Каровски откри резултата за ЦСКА. "Червените" продължиха да диктуват темпото и до почивката стигнаха до още три попадения. Кирил Стоичков и Кристиян Гълъбов се разписаха, а Каровски отбеляза втория си гол в срещата, за да направи резултата 4:0.

През втората част ЦСКА продължи да доминира. В 44-ата минута Емил Минев покачи на 5:0, а само пет минути по-късно отново той се разписа за шестото попадение във вратата на Черно море. Крайното 8:0 бе оформено от Божидар Мечкоев и Георги Жбантов, които реализираха съответно в 57-ата и 61-ата минута.

Така ЦСКА даде силен старт на новия сезон в Елитната група до 15 години и записа убедителни три точки още в първия кръг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"

ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"

  • 16 авг 2026 | 10:43
  • 2178
  • 0
Марко Груич разкри какво мечтае да постигне с Левски

Марко Груич разкри какво мечтае да постигне с Левски

  • 16 авг 2026 | 10:31
  • 2815
  • 1
Играч на Спартак (Варна) все още чака картотека

Играч на Спартак (Варна) все още чака картотека

  • 16 авг 2026 | 10:12
  • 964
  • 0
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 2249
  • 0
Иван Кочев за победата на Марица (Милево)

Иван Кочев за победата на Марица (Милево)

  • 16 авг 2026 | 09:59
  • 940
  • 0
Мирослав Банчевски: Слаб мач за нас

Мирослав Банчевски: Слаб мач за нас

  • 16 авг 2026 | 09:53
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

  • 16 авг 2026 | 07:00
  • 10564
  • 62
Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

  • 16 авг 2026 | 07:45
  • 5113
  • 5
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 2249
  • 0
Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

  • 15 авг 2026 | 23:07
  • 49550
  • 196
Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

  • 16 авг 2026 | 05:57
  • 20253
  • 16
Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

  • 16 авг 2026 | 07:21
  • 14976
  • 9