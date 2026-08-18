Лудогорец обърна Локомотив (Пловдив) в U15

Лудогорец победи Локомотив (Пловдив) с 3:1 в среща от първия кръг на Елитната юношеска група до 15 години.

Гостите от Пловдив започнаха по-добре и поведоха в 17-ата минута с попадение на Иво Костадинов. Разградчани обаче реагираха бързо и само осем минути по-късно Максим Даскалов възстанови равенството.

След почивката Лудогорец стигна до пълен обрат. В 57-ата минута Максим Даскалов отбеляза втория си гол в срещата и изведе домакините напред в резултата.

Крайното 3:1 оформи Борис Димов в 80-ата минута. Така „орлите“ започнаха новия сезон с три точки, а Максим Даскалов се превърна в герой за своя отбор с две попадения.

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