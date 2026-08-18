Славия и Ботев Пловдив поделиха точките при U15

Славия и Ботев (Пловдив) завършиха 1:1 в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Славия“ в София.
Домакините поведоха в 18-ата минута, когато Виктор Захариев се разписа за 1:0. „Белите“ запазиха минималната си преднина до почивката.
Ботев успя да възстанови равенството в 57-ата минута чрез Марио Баев. До края на срещата двата отбора не стигнаха до ново попадение и си поделиха по една точка на старта на сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google