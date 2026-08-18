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Шествие на феновете на Левски преди големия мач с АЕК
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  2. Дунав (Русе) U15
  3. Спартак (Варна) спечели голов трилър срещу Дунав при U15

Спартак (Варна) спечели голов трилър срещу Дунав при U15

  • 18 авг 2026 | 19:14
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Спартак (Варна) спечели голов трилър срещу Дунав при U15

Спартак (Варна) победи Дунав с 5:3 като гост в зрелищен двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Дунав“ в Русе.

Гостите започнаха вихрено и поведоха още в първата минута чрез Александър Димитров. Само две минути по-късно Дичо Христов покачи на 2:0, а в 15-ата минута Виктор Владимиров отбеляза трето попадение за варненци.

Дунав намали изоставането си в 39-ата минута с гол на Александър Минов, но още в първата минута на второто полувреме Дичо Христов се разписа за втори път и направи резултата 4:1.

Домакините обаче не се предадоха. Константин Калбанов бе точен в 50-ата минута, а пет минути по-късно Хакан Колев върна интригата за 3:4.

Спартак сложи точка на спора в 79-ата минута, когато Георги Ванков оформи крайното 5:3. Така варненци започнаха сезона с три точки след атрактивен мач с осем попадения.

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