Септември победи Локомотив (София) в столично дерби при U15

Септември спечели с 3:1 срещу Локомотив (София) в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на терена на 57-о училище в столицата.

Домакините откриха резултата в 35-ата минута чрез Теодор Георгиев. Шест минути по-късно Валери Николов удвои аванса на Септември.

Локомотив върна интригата в 44-тата минута, когато Милен Петров се разписа за 1:2. „Железничарите“ обаче не успяха да стигнат до изравнително попадение.

В 76-ата минута Никола Борисов отбеляза третия гол за Септември и оформи крайното 3:1. Така домакините започнаха сезона с победа и три точки.

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