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Байерн победи Лайпциг, но донесе притеснения на Компани

  • 15 авг 2026 | 18:55
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Байерн победи Лайпциг, но донесе притеснения на Компани

Байерн победи РБ Лайпциг с 3:1 в приятелска среща, играна на “Алианц Арена” в Мюнхен. Успехът на баварците обаче бе помрачен от контузии на Конрад Лаймер и Ким Мин-Жае, както и притеснение за Джамал Мусиала, на когото му прилоша малко преди края.

Лаймер се контузи още в десетата минута след сблъсък с Давид Раум и трябваше да напусне терена принудително. Малко по-късно Луис Диас откри резултата, след като топката стигна до него след опит за подаване на Том Биндер и рикошет. Лайпциг създаде някои положения във втората част на първото полувреме, а защитата на баварците показа известни колебания в този период.

Гостите изравниха в 53-ата минута, когато Браян Груда се разписа. Този резултат обаче се задържа много кратко. С великолепно подаване Павлович изведе Натаниъл Браун, който се озова сам срещу вратаря и го преодоля. Последваха множество смени, които накъсаха играта. В 81-ата минута лятното попълнение Исмаел Сайбари преодоля няколко бранители на съперника и пусна към Мусиала, който направи резултата 3:1. Малко след гола Мусиала падна на терена. Медицинският екип, който влезе, показа, че няма сериозен проблем, но германският национал бе сменен, а според германските медии му е станало лошо от натоварванията в жегата.

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Снимки: Imago

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