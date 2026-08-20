ЦСКА излезе с информация за феновете си преди двубоя с ОФИ

ЦСКА излезе с информация за феновете преди днешния двубой с ОФИ (Крит). Запалянковците на “червените” трябва да се съберат на определено място след 18:00 часа, а влизането на стадиона ще се осъществява от вход 6.

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Организаторите на днешния двубой срещу ОФИ (Крит) определиха мястото, където феновете на ЦСКА са поканени да се съберат след 18:00 ч. преди да влязат на стадион „Панкритио“ в Ираклион.

Точната локация (Venizelou Sofokli Avenue 713 03) можете да откриете тук: https://shorturl.at/tbVmh

Тръгването за стадиона е в 19:00 ч., като влизането на трибуните ще се осъществява през вход 6 на съоръжението.

Началният час на първия двубой от плейофите на УЕФА Лига Европа е 21:00 ч. Билети за армейския сектор ще се продават онлайн до края на първото полувреме на мача.

Купи билет: https://shorturl.at/J5Xwy

Само ЦСКА!

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