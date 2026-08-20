Пастор: Преживяваме много специален момент, силно сме мотивирани

ЦСКА започна сезона в българския футбол по изключително убедителен начин. В неделя отборът разгроми Ботев (Враца) с 5:0 в мач от петия кръг на родното първенство. Защитникът Дейвид Пастор се включи в двубоя през второто полувреме и допринесе за запазването на добрата серия на тима в надпреварата.

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

След изиграването на пет кръга ЦСКА остава непобеден и заема второто място в класирането с четири победи и едно равенство. Десният бек подчертава позитивния старт на отбора и колко е важно да се поддържа постоянство през целия сезон.

„Започнахме сезона много добре, както по отношение на резултатите, така и на представянето, което показваме. Победа като тази с 5:0 дава още повече увереност на групата, но знаем, че първенството е дълго и трябва да поддържаме това ниво на концентрация. Целта е да продължим да трупаме точки и да се борим за първите места“, заяви той пред „O Globo“.

Освен добрата си кампания в националния шампионат, ЦСКА продължава и битката за място в основната фаза на Лига Европа. Отборът елиминира Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг и сега му предстои сблъсък с гръцкия ОФИ в плейофите на турнира.

„Преживяваме много специален момент, защото имаме възможността да се състезаваме в европейски турнир и сме на два мача от достигане на основната фаза. Успяхме да преодолеем много силен противник в предишния кръг и знаем, че сега ни предстои нов труден сблъсък. Групата е подготвена и силно мотивирана да се възползва от тази възможност“, подчерта Дейвид Пастор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google