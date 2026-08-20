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  3. Ето кога ЦСКА може да започни преговори за продажбата на Ето'о

Ето кога ЦСКА може да започни преговори за продажбата на Ето'о

  • 20 авг 2026 | 09:10
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ЦСКА ще влезе в преговори за продажба на Джеймс Eтo’o едва след плейофите с ОФИ Крит в Лига Европа, съобщава „Тема Спорт“. “Армейците” нямат намерение да се разделят с камерунеца преди или между най-важните мачове за лятото, като той е гласен за титуляр в днешното гостуване в Ираклион. Сериозен интерес към 25-годишния полузащитник проявява отстраненият от червените Карабах.

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Според информация на azerisport Карабах вече е отправил предложение на стойност 2,5 милиона евро, което ще бъде разгледано в следващите дни. Пазарът в Азербайджан затваря на 10 септември. Припомняме, че точно преди две години Eтo’o премина в ЦСКА от Ботев Пд за 1 милион евро в последните часове от трансферния прозорец. В края на май той подписа нов договор с червените до лятото на 2029 година. Твърде вероятно е обаче при офанзива на Карабах в края на месеца да се стигне до продажба на камерунеца, а ЦСКА да привлече нов полузащитник до затварянето на трансферния прозорец у нас на 8 септември.

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