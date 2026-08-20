Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Днес от 21:00 часа ОФИ (Крит) и ЦСКА излизат в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа.

“Червените” вече елиминираха три трудни съперника - Дери Сити, Карабах и Макаби (Тел Авив), с което си заслужиха право на мачове в европейските клубни турнири поне до Нова година. “Поне” зависи от сблъсъците с ОФИ. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще влети в основната фаза на Лига Европа като един от малкото отбори от Стария континент, които са отстранили цели четири опонента, за да стигнат до заветната цел. При подобен вариант ще има сигурни мачове и през януари следващата година.

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Като най-сериозен проблем за наставника Христо Янев преди днешната среща се очертава липсата на Анжело Мартино. Левият бек бе в отлична форма, но се контузи и ще е на разположение най-рано за реванша след седмица в София.

За сметка на това на линия е най-новото попълнение Каталин Иту. Румънецът се отличи с две асистенции при дебюта си срещу Ботев (Враца), а “червените” спечелиха мача с 5:0. Именно той и Джеймс Ето’о са потенциалните футболисти, с които Янев може да потърси изненада в стартовия състав.

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От своя страна ОФИ е леко непредсказуем отбор, защото е изиграл само един официален двубой през този сезон, но какъв бе той. Носителят на купата на Гърция спечели и Суперкупата след успех с дузпи над шампиона АЕК (Атина). В състава на ОФИ се подвизават двама познати на българската публика футболисти - Христос Шелис и Аарон Исека. Преди време те носеха фланелките съответно на Левски и ЦСКА. Не е ясно обаче дали днес ще са титуляри срещу ЦСКА.

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