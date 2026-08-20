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Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
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Един от емблематичните футболисти на ЦСКА от близкото минало - Методи Деянов, пътува с отбора за предстоящото гостуване на ОФИ (Крит). “Червените” се изправят срещу носителя на купата на Гърция днес от 21.00 часа в първи плейофен двубой от Лига Европа.

Деянов е юноша на ЦСКА, а за първия отбор изиграва над 145 двубоя, в които се разписва 24 пъти. След това преминава в днешния съперник на “червените”. Там той взима участие в над 100 мача и бележи 20 попадения. Именно поради тази причина е един от най-подходящите събеседници да говори за предстоящата среща и Sportal.bg го потърси за коментар.

Ето какво каза пред нашата медия в Кипър:

“Обстановката в ЦСКА е много приятна. Настроението е добро и в очакване на двубоя. Много съм благодарен и щастлив от поканата на ръководството. Очаквам добър за ЦСКА резултат”, започна Деянов.

“През този сезон съм гледал един мач на ОФИ. Предимство е, че сме изиграли доста срещи и сме в добро русло. Почваме да набираме сили. Играем с настроение, желание, държим стабилно топката, правим напоследък опасни атаки и бележим голове. За мен ЦСКА е по-добрият от двата отбора”, допълни Деянов пред Sportal.bg.

После го попитахме дали се гостува трудно в Крит, на което бившият плеймейкър на двата тима отговори: “По мое време ОФИ играеше повечето пъти на другия стадион. Беше доста некомфортно за госутващите отбори. На малкия терен ОФИ се чувства по-добре. Там е по-затворено. Днес ще дойдат бая хора, но всичко ще се реши чисто футболно на терена.”

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След това Мето Деянов каза няколко думи и за разговорите му с Христо Янев. Треньорът на “червените” призна за тях на вчерашната си пресконференция, но без да навлиза в детайли. “Този ОФИ е непознат. Ще се настройваме в движение. Говорихме с треньора, но няма как да кажа какво. Търсиха ме и гръцки журналисти, но няма как да разкривам информация пред тях за ЦСКА”, завърши един от най-техничните полузащитници, носили “червената” фланелка.

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