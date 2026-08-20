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  3. Рожденичката Начева показа евромедала на доктора, който оперира глезена ѝ

Рожденичката Начева показа евромедала на доктора, който оперира глезена ѝ

  • 20 авг 2026 | 13:47
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Часове преди да замине за Полша, където ще участва в Диамантената лига, шампионката Александра Начева донесе в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" медала си от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Тя се срещна с началника на Първа травматологична клиника в „Пирогов“ проф. Диян Енчев, който спаси глезена й. Развълнуваната спортистка сподели, че без неговата намеса и перфектните операции, които извърши преди 2 години, днес тя нямаше да държи в ръцете си бронзовия медал и да пътува към Диамантената лига в Полша.

Проф. Диян Енчев й пожела много късмет и да донесе още много поводи за гордост на България! През 2024 г. Александра Начева претърпя тежка контузия на глезена по време на състезание в Габрово. Това я лиши от възможността на участва в Олимпийските игри в Париж. Последваха 3 операции, които извърши проф. Диян Енчев от „Пирогов“ и активна рехабилитация. Личната травма не само, че не я накара да се предаде, но точно обратното. Тя я мотивира да учи “здравни грижи“, за да стане медицинска сестра и да помага на хората, в тежките за тях моменти.

28 години след бронзовия медал на Тереза Маринова, Александра Начева отново донесе медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

Днес Начева празнува и своя рожден ден!

Снимка и текст: УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

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