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Родният тим за Европейското по лека атлетика: Александра Начева

  • 3 авг 2026 | 16:55
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Българската атлетика се подготвя за активно участие на предстоящото Европейско първенство по лека атлетика, което ще се проведе в Бирмингам от 10 до 16 август 2026 г. Сред шестте български атлети, които ще представят страната на континенталния форум, е и състезателката в тройния скок Александра Начева. Тази зима тя вече записа място в осмицата на голям форум, след като се нареди осма на Световното в зала в Торун с лично постижение под покрив от 14.05 м.

Александра Начева направи впечатляващ пробив в международния спорт през 2018 година, когато записа изключително успешен сезон. Тогава тя спечели златен медал на Световното първенство за девойки под 20 години в Тампере с резултат от 14.18 метра, както и злато на Младежките олимпийски игри и сребърно отличие на Европейското първенство за девойки под 18 години. През 2019 г. тя добави към колекцията си и сребро от Европейското първенство под 20 години.

През юни 2024 година Начева постигна своя личен рекорд на открито от 14.35 метра по време на Европейското първенство в Рим, където завърши четвърта и затвърди мястото си сред най-добрите атлетки в Европа.

През настоящия сезон 2026 година 24-годишната състезателка на Стойко Цонов изравни личния си рекорд от 14.35 м, като родните фенове с нетърпение очакват да видят дали тя ще добави още сантиметри към това постижение.

В Бирмингам Начева ще си оспорва отличията в тройния скок заедно с другата водеща българска състезателка в дисциплината — сребърната медалистка от Европейското първенство в зала през 2015 г. Габриела Петрова.

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