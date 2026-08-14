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Алекс Начева: Това ми е най-сладкият медал, много го исках

  • 14 авг 2026 | 00:07
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Спечелилата бронзов медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам Александра Начева не скри вълнението си след блестящото си постижение. Тя се пребори за третото място в тройния скок с резултат 14.40 метра.

“В момента не знам какво ще кажа точно и как ще прозвучи. Много странно ми беше това състезание. Едновременно знаех, че ще спечеля медал и не можех да повярвам… Просто съм много щастлива. През последните две години през такива неща преминах, че… заслужавам го”, сподели пред БНТ Начева.

“Първо, аз самата бях много мотивирана и никога не съм си мислела да се откажа. Много хора са отговорни за това, което се случи днес и искам да им благодаря за това, че са били до мен”, продължи навършващата на 20 август 25 години състезателка.

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“Това всъщност не беше добър опит. После направих един уникален опит с много малък фаул. Мислех, че ще стана или последна или първа, но на третото място съм доволна, много исках този медал.

Всеки медал е ценен, но този е най-трудно извоюван. Имах много проблеми и този ми е най-трудно извоюваният и сладкият от всички. А и той е за мъже и жени - тежи повече”, каза още развълнуваната Начева.

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Снимки: Gettyimages

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