Стойко Цонов пред Sportal.bg след бронза на Начева: Това е първата стъпка към нещо по-голямо

Стойко Цонов коментира големия успех на своята възпитаничка Александра Начева, която взе бронзовия медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам късно снощи. В специален отзив пред Sportal.bg Цонов говори за емоциите, които е преживя със състезателката си, минала през много тежка контузия, за да стигне дотук, както и за всички трудности и радости, съпътстващи големия успех.

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

„Бях казал и преди това състезание, още преди квалификацията, че може би ще е най-конкурентната от Европейското и засега съм прав. Виждате каква наситеност на резултатите, както от третия опит тя се виждаше втора вече, не шестия се виждаше може би четвърта. И се опитах да я мотивирам след третия опит, защото може би имаше някакво отпускане. Като падне мотивацията, пада и тонуса, и нещата вече почнаха да не се получават. Трябваше да напънем нещата и тя успя да се събере в петия опит. Малшанс, нещата можеха да станат по-добре, но медалът си е медал в крайна сметка.

Бронзовата Начева пред Sportal.bg: Бях си казала "или всичко, или нищо"!

Точно се успокоихме и минаха другите три. Добре, че и някои от другите състезателки също имаха малшанс според мен. Няколко малки фала и тях ги лиши от медал. Ползата беше, че явно шансът беше на наша страна - говоря за медала. За златото, явно не е било днес.

Алекс Начева: Това ми е най-сладкият медал, много го исках

Не бих казал, че аз съм човекът, който я върна в спорта. Чисто тренировъчно и методически - да, но тя беше човекът, който успя за тези две-три години да се върне след тази контузия и да се върне още зимата. Показа, че има потенциал да си изгради кариера и при жените, защото я нямаше. Сега може би това е да кажем първата стъпка към нещо по-голямо. Дано да се мотивира да тренира малко по-сериозно.

Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Голяма радост за България!

Тя си е вкарала една опорка в главата за Олимпийските игри. Това ѝ е само в главата, но да не забравяме, че преди това има европейски, световни първенства. Дано другата година мине добре, защото тази година, ако я бяхме направили, както трябва след Световното - подготовката да мине нормално, не можа по ред причини, сега щеше да може с лекота за мене да ги бие, но така се получиха нещата", каза Цонов пред Sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google