Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Вижте емоционалния момент, в който наградиха Александра Начева

Вижте емоционалния момент, в който наградиха Александра Начева

  • 14 авг 2026 | 11:38
  • 148
  • 0

Александра Начева триумфира с бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика. Българската състезателка направи много силно представяне на тройния скок резултат от 14.40 метра, постигнат във втория опит, което заслужено ѝ отреди място в челната тройка.

След края на състезателния ден в Бирмингам, Великобритания бе проведена церемония, на която бяха раздадени комплектите медали, а там Начева получи своя бронз, с който ще отлети обратно към родината си. Специалният екип на Sportal.bg, който бе на Острова засне събитието и моментът, в който състезателката получава своя медал.

Самата тя обаче каза, че това е тепърва началото и гледа смело напред Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., както и си постави целта да скочи рано или късно 15 метра в своята кариера. Треньорът ѝ Стойко Цонов също потвърди това, като каза, че очаква вчерашният успех да е само първото стъпало към нещо по-голямо при жените, след като Начева вече съумя да спечели световната титла при девойките неотдавна.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Якоб Ингебригтсен е разочарован от отсъствието на Джош Кър от Европейското

Якоб Ингебригтсен е разочарован от отсъствието на Джош Кър от Европейското

  • 14 авг 2026 | 10:44
  • 296
  • 0
Ейми Хънт спечели златото и на 200 метра на Европейското в Бирмингам

Ейми Хънт спечели златото и на 200 метра на Европейското в Бирмингам

  • 14 авг 2026 | 09:18
  • 492
  • 0
Стойко Цонов пред Sportal.bg след бронза на Начева: Това е първата стъпка към нещо по-голямо

Стойко Цонов пред Sportal.bg след бронза на Начева: Това е първата стъпка към нещо по-голямо

  • 14 авг 2026 | 09:04
  • 2308
  • 3
Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Голяма радост за България!

Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Голяма радост за България!

  • 14 авг 2026 | 01:23
  • 3172
  • 0
Бронзовата Начева пред Sportal.bg: Бях си казала "или всичко, или нищо"!

Бронзовата Начева пред Sportal.bg: Бях си казала "или всичко, или нищо"!

  • 14 авг 2026 | 00:45
  • 7934
  • 0
Габи Петрова пред Sportal.bg: Разочарована съм, днес беше моментът, в който можеше да взема някой медал

Габи Петрова пред Sportal.bg: Разочарована съм, днес беше моментът, в който можеше да взема някой медал

  • 14 авг 2026 | 00:35
  • 2266
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 8246
  • 19
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
  • 4908
  • 5
ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 190396
  • 1096
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 69526
  • 97
ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

  • 14 авг 2026 | 07:48
  • 8697
  • 6
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 32112
  • 27