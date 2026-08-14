Вижте емоционалния момент, в който наградиха Александра Начева

Александра Начева триумфира с бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика. Българската състезателка направи много силно представяне на тройния скок резултат от 14.40 метра, постигнат във втория опит, което заслужено ѝ отреди място в челната тройка.



След края на състезателния ден в Бирмингам, Великобритания бе проведена церемония, на която бяха раздадени комплектите медали, а там Начева получи своя бронз, с който ще отлети обратно към родината си. Специалният екип на Sportal.bg, който бе на Острова засне събитието и моментът, в който състезателката получава своя медал.



Самата тя обаче каза, че това е тепърва началото и гледа смело напред Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., както и си постави целта да скочи рано или късно 15 метра в своята кариера. Треньорът ѝ Стойко Цонов също потвърди това, като каза, че очаква вчерашният успех да е само първото стъпало към нещо по-голямо при жените, след като Начева вече съумя да спечели световната титла при девойките неотдавна.

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