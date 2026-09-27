Съставите на Норвегия и Португалия: Роналдо започва на пейката, Холанд е титуляр

Отборите на Норвегия и Португалия излизат в големия сблъсък от днешния ден в Лигата на нациите.



Двубоят в Осло стартира от 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите срещата в реално време.



Логично, мачът предизвиква огромно внимание заради очакваната персонална битка на голаджиите Ерлинг Холанд и Кристиано Роналдо. Конкретно за сблъсъка с Португалия пък Стале Солбакен направи само една промяна спрямо успеха над Дания с 3:2 в първия кръг на груповата фаза и на мястото на Оскар Боб тази вечер започна Андреас Шелдеруп.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Norway XI for their Nations League game vs. Portugal! 🇳🇴💫 pic.twitter.com/IIdfwUw4nH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2026

Голямата схватка обаче нямаше как да се случи още от самото начало, тъй като Жорже Жезус прецени Роналдо да стартира мача на пейката. При "мореплавателите" дойде и лошата новина в навечерието на двубоя, че те няма да могат да разчитат на халфа си Бруно Фернандеш. Така Жезус бе принуден сериозно да рутира титулярите си спрямо успеха над Уелс с 1:0 в предния кръг и от стартовяи състав извади още Рубен Невеш и Витиня. Така се оформиха общо четири промени и днес за първия съдийски сигнал се появиха Франсиско Консейсао, Жоао Палиня, Жоао Невеш и Гонсало Рамош.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Portugal XI in their Nations League game vs. Norway! 🇵🇹✨ pic.twitter.com/7h8MCtQh8X — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2026

НОРВЕГИЯ - ПОРТУГАЛИЯ



ЛИГА НА НАЦИИТЕ



ЛИГА А, ГРУПА 4



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Норвегия: 1. Ниланд, 14. Риерсон, 3. Айер, 17. Хегем, 7. Аурснес, 10. Йодегор, 8. Берге, 6. Берг, 21. Шелдеруп, 9. Холанд, 20. Нуса

Селекционер: Стале Солбакен



Португалия: 1. Коща,, 20. Кансело, 3. Диаш, 13. Вейга, 19. Мендеш, 14. Консейсао, 6. Палиня, 15. Невеш, 18. Нето, 11. Феликс, 9. Рамош

Селекционер: Жорже Жезус



НАЧАЛО: 27 септември 2026 г. (неделя) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Улеваал", Осло (Норвегия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Франсоа Льотексие (Франция)

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