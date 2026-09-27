Съставите на Норвегия и Португалия: Роналдо започва на пейката, Холанд е титуляр

Отборите на Норвегия и Португалия излизат в големия сблъсък от днешния ден в Лигата на нациите.
Двубоят в Осло стартира от 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите срещата в реално време.
Логично, мачът предизвиква огромно внимание заради очакваната персонална битка на голаджиите Ерлинг Холанд и Кристиано Роналдо. Конкретно за сблъсъка с Португалия пък Стале Солбакен направи само една промяна спрямо успеха над Дания с 3:2 в първия кръг на груповата фаза и на мястото на Оскар Боб тази вечер започна Андреас Шелдеруп.
Голямата схватка обаче нямаше как да се случи още от самото начало, тъй като Жорже Жезус прецени Роналдо да стартира мача на пейката. При "мореплавателите" дойде и лошата новина в навечерието на двубоя, че те няма да могат да разчитат на халфа си Бруно Фернандеш. Така Жезус бе принуден сериозно да рутира титулярите си спрямо успеха над Уелс с 1:0 в предния кръг и от стартовяи състав извади още Рубен Невеш и Витиня. Така се оформиха общо четири промени и днес за първия съдийски сигнал се появиха Франсиско Консейсао, Жоао Палиня, Жоао Невеш и Гонсало Рамош.
НОРВЕГИЯ - ПОРТУГАЛИЯ
ЛИГА НА НАЦИИТЕ
ЛИГА А, ГРУПА 4
СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ
Норвегия: 1. Ниланд, 14. Риерсон, 3. Айер, 17. Хегем, 7. Аурснес, 10. Йодегор, 8. Берге, 6. Берг, 21. Шелдеруп, 9. Холанд, 20. Нуса
Селекционер: Стале Солбакен
Португалия: 1. Коща,, 20. Кансело, 3. Диаш, 13. Вейга, 19. Мендеш, 14. Консейсао, 6. Палиня, 15. Невеш, 18. Нето, 11. Феликс, 9. Рамош
Селекционер: Жорже Жезус
НАЧАЛО: 27 септември 2026 г. (неделя) | 21:45 часа
СТАДИОН: "Улеваал", Осло (Норвегия)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Франсоа Льотексие (Франция)