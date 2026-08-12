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  3. Помощ от приятел - Алекс Начева спасила Радуканова в Бирмингам

Помощ от приятел - Алекс Начева спасила Радуканова в Бирмингам

  • 12 авг 2026 | 15:00
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Дебютантката на европейско първенство Кристен Радуканова, която по-рано днес отпадна в сериите на 200 метра в Бирмингам, е имала интересни премеждия по пътя към участието си във Великобритания. Това сподели тя в интервю за Sportal.bg.

“Не знам коя беше компанията, но ми казаха, че няма свободни места за мен. Така трябваше да чакам още 4 часа на летището във Венеция и да хвана друг полет, пристигнах след може би повече от 12 часа и се оказа, че нямам багаж. Но моята любима приятелка Александра Начева, която много обичам, ми даде дрехи и ми помогна много. Багажът ми след това дойде, така че всичко е наред. Екипът и шпайковете ми бяха у мен, умният спортист винаги ги слага в ръчния багаж”, каза тя.

Кристен Радуканова пред Sportal.bg: Емоцията на такъв форум не може да се опише
Кристен Радуканова пред Sportal.bg: Емоцията на такъв форум не може да се опише

Сменените полети и липсата на багаж обаче не са единствените премеждия, през които е преминала Радуканова по пътя си към Бирмингам. Тя сподели също така, че след Националния шампионат е получила почивка от 3 дни, в края на които е разбрала, че ще участва на Европейското първенство. Оказало се обаче, че нейният паспорт е изтекъл и е трябвало спешно да пътува, за да подновява документите си. Но в крайна сметка всичко завършило благополучно и спринтьорката стигна до Великобритания за първия си старт на форум от такова ниво.

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