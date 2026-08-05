Александра Начева: Искам да си върна за четвъртото място в Рим

Александра Начева ще бъде сред шестимата български атлети, които ще представят родината ни на Европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август. А в сектора за троен скок тя ще бъде заедно с Габриела Петрова. Днес състезателите ни говориха пред медиите преди заминаването си за шампионата. През сезона Начева не е много постоянна, но изравни личния си рекорд в дисциплината, след като скочи 14.35 метра в Турция.

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“Малко променихме разбега през последните две седмици - след Националния шампионат всъщност. Не мога да кажа това колко ще се отрази, правим всяка промяна, за да стане по-добре. Надявам се и в квалификацията, и във финала да покажа по-добри резултати. При мен проблемът е, че за да си направя личен резултат за сезона, трябва да е и личен в кариерата, тъй като си изравних личния резултат в Турция преди един месец на турнир. Очаквах го, чувствам се подготвена, колкото съм подготвена, толкова съм и нестабилна в скоковете. Или ще стане много добре, или много зле”, сподели Начева пред медиите.

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С какви чувства си спомня четвъртото място на предишния континентален форум в Рим през 2024 г., когато беше изместена от третото място в последния шести опит: “Не знам как ще прозвучи това, но тогава приех това четвърто място в Рим по-тежко, отколкото счупването (б.а. по-късно през сезона Начева счупи глезена си на състезание в Габрово и се наложи да пропусне Олимпийските игри в Париж, както и да почива близо 2 години). И то точно, защото стана в шести опит. И тогава пак се завръщах след някаква 6-годишна пауза или дупка, както искате го наричайте. Но в годините това мисля, че ми е четвърто европейско. На първото бях още дете, отидох да се забавлявам. На второто влязох на финал, на третото станах четвърта. Сега се надявам да запазя градацията - нещо в мен копнее да си върна за четвъртото място в Рим и да направя най-доброто си класиране на европейско. Зависи от много фактори.”

Цялото интервю с Александра Начева може да намерите във видеото.

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Снимки: Борислав Цветанов