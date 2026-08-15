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Начева на родна земя: Този медал е много по-ценен от всички досега

  • 15 авг 2026 | 22:39
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Александра Начева, която спечели бронзов медал на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам, не скри, че е много доволна от постигнатото.

"Чувствата са много смесени. Едновременно има удовлетворение, вълнение и също малко страх. Страх, защото не са ме посрещали по този начин от много време и много ми липсваше това чувство. Това е едновременно вълнение и притеснение. Много емоции има, много", заяви Начева след пристигането си на летище София.

5 Посрещане на бронзовата медалистка Александра Начева

"Чувствам се много уводлетворена от себе си. Всъщност сега мога да кажа, че все още съм в най-добрата форма в целия ми живот, в която съм била. Опитът, който направих дори не е и на 80 процента от възможностите ми в момента, но все пак не е малко. Много съм доволна от бронзовия медал, можех и още, но съм много доволна", коментира още лекоатлетката и продължи:

5 Посрещане на бронзовата медалистка Александра Начева

"Не ми е било лесно през годините, няма какво да крия, но най-вече с правилните хора до мен, а и да призная не съм си и мислела да се отказвам. Винаги вярвах, че отново ще бъда тук и може би характерът ми е такъв, че жадувах за победите и отново да вдигна знамето. Просто искам да съм един пример за всички хора през каквито и трудни моменти да минават, да не се отказват и колкото и да е тежко или да се струва невъзможно, все пак накрая всичко се отплаща. Имало е моменти, в които съм си казвала, че е ужасно трудно и тежко, и съм си мислела как ще премине през тези предизвикателства, но някак си гледах стъпка по стъпка."

5 Посрещане на бронзовата медалистка Александра Начева

Не, това не беше най-добрата ми версия, както казах - даже исках още по-добър резултат от този. Нека оставим тези резултати за още по-големи състезания. Но съм много доволна, защото отидох да си подобря класиранията от преди две години и го постигнах. Това беше най-добрият подарък, за който съм си мечтала. Някак си този медал ми е много по-ценен от всички досега", заяви още Александра Начева.

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Снимки: Владимир Иванов

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