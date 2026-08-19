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Вижте срещу кои съпернички ще се изправи Начева в диамантения си дебют

  • 19 авг 2026 | 10:41
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Силното представяне на Александра Начева на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и спечеления бронзов медал в тройния скок доведоха до покана за участие на Диамантената лига в Силезия тази неделя. Това ще бъде дебют за възпитаничката на Стойко Цонов в престижната верига.

След бронза на Европейското Александра Начева с дебют в Диамантената лига
След бронза на Европейското Александра Начева с дебют в Диамантената лига

А ето и кои ще бъдат нейните съпернички в Полша. От европейска страна това ще бъдат континенталната шампионка от Бирмингам Дария Деркач (Италия), сребърната медалистка Салия Гис (Белгия) и финалистката Ивана Шпанович (Сърбия).

Останалите участнички пък са олимпийската шампионка от Париж, световна в зала от Глазгоу 2024 и златна медалистка от Игрите на Британската общност в Глазгоу този юли Тиа Лафонд (водачка в световната ранглиста за сезона с 15.25 м), световната на открито и двукратна планетарна шампионка в зала Леянис Перес Ернандес (Куба), сребърната световна медалистка от Токио 2025 Лядагмис Повеа, третата от планетарния форум в зала в Торун тази зима Сали Сар (Сенегал), ямайката Акилия Смит и втората в световната ранглиста за годината с 15.13 м Давислейди Веласко (Куба).

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Снимки: Gettyimages

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