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Александра Начева пред Sportal.bg: Чувствам се страхотно и доста уверена

  • 11 авг 2026 | 00:10
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Александра Начева пред Sportal.bg: Чувствам се страхотно и доста уверена

България ще има две финалистки в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, след като по-рано днес Александра Начева и Габриела Петрова намериха място сред най-добрите 12 с 14.13 м и 14.11 м. Начева говори пред Sportal.bg от Бирмингам минути след класирането си за финала.

Начева и Петрова са на финал в тройния скок на Европейското по лека атлетика
Начева и Петрова са на финал в тройния скок на Европейското по лека атлетика

“Чувствам се страхотно, даже доста уверена в себе си. За мен квалификациите са, за да се преминават. Не решават състезанието и мисля, че аз и Габи се справихме успешно с квалификацията. Още след първия опит бях сигурна, че ще се класирам, но решихме буквално да поекспериментираме в следващите два опита, за да съм по-силна в разбега си и се надявам, че всичко ще върви по план.

Този сезон направо не знам какво се случва - едно успешно състезание, едно успешно, после пак така. Доста несигурни разултати и несигурни скачания, но се надявам на финала всичко да се получи както трябва. Надявам се на финала, ако направя хубав разбег, да се получи един страхотен опит. Силно го вярвам. Според мен на финала ще има още по-силни резултати и трябва да сме готови за това. Всичките 12 момичета сме много близко - на 1-2 сантиметра и ще е късмет в деня на състезанието която е малко по-добра”, каза Начева пред Sportal.bg.

Цялото интервю с Александра Начева може да намерите във видеото.

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