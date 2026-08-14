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Бронзовата Начева пред Sportal.bg: Бях си казала "или всичко, или нищо"!

  • 14 авг 2026 | 00:45
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Александра Начеева, която триумфира с бронзовия медал на Европейското първенство по Лека атлетика в Бирмингам говори пред Sportal.bg непосредствено след триумфа си. Радостта на българката бе голяма след трудностите, които имаше покрай травмата, която дълго време лекуваше, но и прояви завидна самокритичност, заявявайки, че е била непостоянна през последната година. Тя си пожела да сбъдне мечтата на всяка скачачка и да стигне заветните 15 метра на предстоящите Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"Много съм доволна от себе си, няма какво да кажа, много съм развълнувана. Горда съм от себе си, мисля, че го заслужавам след всичко, което минах през последните шест-седем години.

Мисля, че целият стадион усети това нещо, даже ме спряха чуждестранните журналисти да ме питат защо толкова съм реагирала и накратко им обясних за кратката ми история през последните две години. Да, много съм щастлива!

Вече всичко като е свършило и когато си постигнал това, за което най си мечтал всичко изглежда се едно не е било кой знае какво, но всъщност реално преминах през толкова тъжни моменти, тежки моменти на спадове, на пикове, през какво ли не, но вече знам, че всичко си е струвало. Вече съм удовлетворена и не знам повече какво да кажа", каза Начева пред Sportal.bg.

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