48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

Тази вечер предстоят първите мачове от плейофния кръг в Лигата на конференциите. 24 двойки ще определят също толкова участници в основната фаза на турнира, а останалите 12 места ще бъдат попълнени от тимовете, които отпаднат в плейофния кръг на Лига Европа.

Българските представители не можаха да стигнат до последното стъпало преди същинската фаза на надпреварата. Лудогорец отпадна още във втория квалификационен кръг, а ЦСКА 1948 елиминира Спартак (Търнава), но след това отстъпи след продължения на гръцкия гранд Панатинайкос.

Първите двубои са от 19:00 часа. В тях Интер (Турку) посреща ФК Копенхаген, а Линкълн Ред Импс е домакин на Ларн.

Час по-късно Брайтън ще гостува на норвежкия Тромсьо, Мидтиланд ще се изправи срещу Риека, а Нордселанд ще се опита да вземе преднина в домакинството си на Санкт Гален.

В 20:30 часа Клаксвик приема Рига ФК, а в 20:45 ПАОК на Кирил Десподов, който още не е напълно възстановен, посреща норвежкия Бран.

В 21:00 часа стартират четири мача. В най-интересния от тях Гурник (Забже) излиза срещу Монако. Елиминираният от ЦСКА в Лига Европа Карабах пък ще гостува на Твенте.

В 21:15 часа започва срещата Сион - Аякс, а в 21:30 ще бъде дадено началото на пет двубоя, сред които и гостуването на Андриан Краев и Апоел (Тел Авив) на Аталанта.

В 21:45 ще стартират мачовете Рейнджърс - Яблонец и Хартс - Рапид (Виена).

Програмата приключва с пет двубоя от 22:00 часа. С най-голям интерес се очаква сблъсъкът между Хетафе и Партизан. Хайдук (Сплит) пък ще е домакин на полския Ракув.

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