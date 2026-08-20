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ЦСКА с тежко поражение срещу ОФИ в Гърция - на живо след 0:3 в Крит
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  3. Брайтън не успя да вкара гол в Норвегия

Брайтън не успя да вкара гол в Норвегия

  • 20 авг 2026 | 22:41
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Брайтън не успя да вкара гол в Норвегия

Брайтън си тръгна с нулево равенство от гостуването на Тромсьо в първи мач от плейофите на Лигата на конференциите. В Северна Норвегия "чайките" имаха по-добрите положения, но до гол не се стигна.

Английският тим имаше предимство през първото полувреме. Вратарят на домакините Якоб Хаугаард направи две отлични спасявания. Той се справи с нисък удар на Жоржиньо Рютер и изстрел от воле на Ибрахим Осман. Брайтън продължи да доминира и след почивката, но тогава Тромсьо имаше две големи възможности. Хайне Ларсен се измъкна от засадата и излезе сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее. Пет минути преди края Исак Вадебу бе изведен на отлична позиция, но стреля неточно.

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Снимки: Imago

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