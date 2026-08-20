Рейндърс удържа победата срещу чехи

Рейнджърс стигна до успех с 1:0 в домакинството си на Яблонец в първи мач от плейофите на Лигата на конференциите. Единственото попадение в мача реализира Раян Надери в началото на втората част. Шотландците играха с човек по-малко последната част от двубоя, след като резервата Камерън Девлин получи червен картон в 74-ата минута.

Рейнджърс не впечатли с представянето си през първото полувреме. Най-добрата ситуация бе удар на Ваня Драгойевич от границата на наказателното поле, след който топката срещна гредата. Освен този момент обаче домакините не затрудниха особено защитата на съперника.

Full-Time at Ibrox.



👊 Ryan Naderi’s goal gives us the advantage in the tie.



Rangers 1 - 0 FK Jablonec | #UECL pic.twitter.com/P3FwGAYHsW — Rangers Football Club (@RangersFC) August 20, 2026

Надери промени това в 50-ата минута, когато откри резултата. Тимът на Дерек Макинес можеше бързо да стигне до втори гол, когато Гасама излезе сам срещу вратаря, но той стреля над вратата и направи сериозен пропуск. След като остана с човек по-малко, Рейнджърс отстъпи инициативата. Чехите натиснаха, но не успяха да се възползват от численото си преимущество. В една ситуация те можеха да получат дузпа, но шотландците се спасиха, защото бе отсъдена засада.

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Снимки: Imago