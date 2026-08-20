Рейндърс удържа победата срещу чехи

Рейнджърс стигна до успех с 1:0 в домакинството си на Яблонец в първи мач от плейофите на Лигата на конференциите. Единственото попадение в мача реализира Раян Надери в началото на втората част. Шотландците играха с човек по-малко последната част от двубоя, след като резервата Камерън Девлин получи червен картон в 74-ата минута.
Рейнджърс не впечатли с представянето си през първото полувреме. Най-добрата ситуация бе удар на Ваня Драгойевич от границата на наказателното поле, след който топката срещна гредата. Освен този момент обаче домакините не затрудниха особено защитата на съперника.
Надери промени това в 50-ата минута, когато откри резултата. Тимът на Дерек Макинес можеше бързо да стигне до втори гол, когато Гасама излезе сам срещу вратаря, но той стреля над вратата и направи сериозен пропуск. След като остана с човек по-малко, Рейнджърс отстъпи инициативата. Чехите натиснаха, но не успяха да се възползват от численото си преимущество. В една ситуация те можеха да получат дузпа, но шотландците се спасиха, защото бе отсъдена засада.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago