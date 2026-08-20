Фрайбург не се отчая от лошото начало и си тръгна доволен след обрат в Шотландия

Финалистът в Лига Европа през миналия сезон Фрайбург започна добре сезона си и в първия си официален мач през тази кампания спечели с 3:1 като гост на шотландския Мъдъруел в среща от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лигата на Конференциите.

Реваншът е след седмица, а германците стартираха ужасяващо и получиха ранен гол, но успяха да се окопитят и да осъществят пълен обрат. Решителен момент бе намесата на ВАР и червеният картон за бранителя на домакините Мартин Муурман в 65-ата минута, след който дойде и попадението за 2:1 на Матиас Гинтер от дузпа, което бе негово второ в двубоя.

Още във 2-ата минута Мъдъруел излезе напред, след като Рейгън Чарлс-Куук се възползва от центриране отляво и прати топката в мрежата на Фрайбург – 1:0. „Бразилците от Брайсгау“ обаче се окопитиха бързо и в 28-ата минута Матиас Гинтер изравни с глава след центриране от пряк свободен удар.

В 61-ата минута настъпи решителният момент в двубоя. Тогава защитникът на домакините Мартин Муурман задържа в наказателното поле Яник Енгелхарт и след намеса на ВАР жълтият му картон бе променен на червен, а Фрайбург получи дузпа. Гинтер пък реализира от бялата точка и направи резултата 1:2.

Окончателното спокойствие за германците дойде в петата минута на продължението. Тогава новото японско попълнение Кейсуке Гото, който влезе от пейката, засече с глава центриране от корнер на легендата на Фрайбург Винченцо Грифо и оформи крайното 1:3.

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Снимки: Imago