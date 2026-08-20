Фалстарт за Сари в Аталанта срещу екзекутора на Лудогорец

Отборите на Аталанта и Апоел (Тел Авив) завършиха наравно 0:0 в Бергамо в първия двубой помежду им от плейофите на Лигата на конференциите. Българският национал Андриан Краев изигра цял мач за гостите, като си изкара жълт картон заради свой фал в 32-рата минута. Реваншът е след седмица в Мишколц, Унгария.

Това беше официален дебют за Маурицио Сари като наставник на Аталанта. Неговият отбор обаче не успя да го зарадва с победа срещу екзекутора на Лудогорец в турнира. Италианците, които играха със силен стартов състав, очаквано имаха надмощие над израелците в почти всички показатели, но не успяха да реализират нито едно от головите си положения.

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Снимки: Gettyimages