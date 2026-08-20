Аякс е с единия крак в групите на ЛК след голеада в Швейцария

Нидерландският гранд Аякс докосва класирането в основната фаза на Лигата на конференциите след успех като гост с 4:2 над швейцарския Сион в първия мач от плейофната фаза на турнира. Тимът на Мичел имаше трудни моменти и на полувремето губеше с 0:1, но след силна втора част успя да си осигури комфортна преднина преди реванша в Амстердам. Любопитното е, че три от попаденията за нидерландците дойдоха от летни попълнения на тима.

Дебют като титуляр за Аякс в евротурнирите направи привлеченият под наем от Барселона германски вратат Марк-Андре Тер Стеген. Той обаче бе наказан в 34-ата минута, когато Франк Сурдез се възползва от подаване в наказателното поле и намери мрежата на германеца с хубав удар – 1:0 за Сион. Аякс обаче се окопити след почивката и в 53-ата минута привлеченият от Борусия (Дортмунд) Юлиан Брант изравни с много красив удар от дъгата – 1:1.

Win for Ajax in Sion! pic.twitter.com/fCfh12GsQJ — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2026

Пълният обрат за нидерландците дойде седем минути по-късно след попадение на новото бразилско попадение от Ал-Хилал Маркос Леонардо, който се разписа с глава за 1:2. Сион обаче не се предаде и успя да изравни чрез дузпа, реализирана от Илиас Шуареф – 2:2.

Аякс обаче пак излезе напред и пак ново попълнение бе голмайстор, като това бе влезлият от пейката нигерийски нападател Толу Арокодаре, който в 74-ата минута вкара с глава за 2:3. Крайното 2:4 бе оформено от капитана на Аякс Дейви Клаасен, който бе изведен в отлична позиция и с техничен прехвърлящ удар осигури спокойствие за нидерландския гранд преди реванша.

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