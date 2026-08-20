Монако взе аванс след надстрелване в Полша

Отборът на Монако направи важна крачка към класирането си в основната фаза на Лигата на конференциите, след като спечели с 3:2 при визитата си на Гурник (Забже) от плейофния кръг на надпреварата.

През първата част падна само едно попадение, когато Мика Бирет откри резултата в 9-ата минута, а головото шоу бе оставено за след почивката. Тогава Ламин Камара даде стабилно предимство на момчетата от Княжеството, разписвайки се в 51-вата минута, но съвсем скоро в 53-тата Ерик Прекоп намали и върна поляците в сблъсъка.

Отново много скоро дойде и четвъртият гол в двубоя, който бе във вратата на домакините от Забже, а Парис Брунер се разписа в 58-ата минута.

Въпреки това играчите на Гурник не се предадоха и отново върнаха интригата около четвърт час преди края на редовното време. Тогава Сондре Лисет се разписа в 74-ата минута и остави интригата за реванша отворена, въпреки че на “Луи II” в Княжеството ще бъде много трудно за полския отбор да търси обрат.

Дали това ще се случи, остава да разберем от ответния сблъсък точно след седмица на 27 август (четвъртък), който тогава ще стартира от 19:45 часа българско време.



СНИКМКА: AS Monaco// Twitter

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐠𝐧𝐞 ✅



Une performance collective nous permet de nous imposer dans ce match aller de barrages de Conférence Ligue face au 𝐆𝐨́𝐫𝐧𝐢𝐤 𝐙𝐚𝐛𝐫𝐳𝐞.



2️⃣-3️⃣ I #GORASM pic.twitter.com/2sq3cx3YIN — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 20, 2026

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