Саша Илич и Партизан допуснаха болезнена загуба срещу Хетафе

Отборът на Хетафе постигна волева победа над тима на Партизан с 3:1 в първи мач от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите.

“Гробарите”, водени от бившия треньор на ЦСКА Саша Илич, трябва да съжаляват, че не взеха нещо повече, тъй като в последните двайсетина минути имаха числено предимство на терена.

Испанците влязоха в двубоя, след като претърпяха през уикенда унизително поражение с 0:3 от Алавес в първия си мач от Ла Лига, като влязоха доста по-убедително в днешния двубой и Енес Юнал откри резултата в 10-ата минута. Домакините обаче не съумяха да задържат преднината си и допуснаха изравнителен гол в 43-тата минута, когато се разписа Демба Сек.

Ла Лига стартира с разгромен успех на Алавес

Положението за Хетафе стана още по-сложно в средата на второто полувреме, когато Абделкадир Абкар си изкара втори жълт картон и принуди своите да довършат двубоя с човек по-малко.

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SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SIIIIIIIIIIIIIÍ



𝗘𝗟 𝗧𝗨𝗥𝗤𝗨𝗜𝗧𝗢 𝗘𝗦𝗧𝗔́ 𝗔𝗤𝗨Ɩ́



💙 #GetafePartizán ⚽️🎯 pic.twitter.com/KbkgHQ50TO — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 20, 2026

Интересното е, че преди пет дни момчетата на Хосе Бордалас Хименес също завършиха с човек по-малко. Тогава те се сринаха и допуснаха три гола, но за сметка на това сега вдигнаха глава и на свой ред отбелязаха две попадения, заради които спечелиха впоследствие и самия двубой. Те паднаха в самия край, като първо в 87-ата минута Андрес Гарсия върна предимството на Хетафе, а в изтичащите секунди на редовното време в 90-ата минута Йохан Мохика оформи крайния резултат.

Така задачата за сърбите стана изключително трудна и изглежда, че те за четвърта поредна кампания ще отпаднат още в квалификациите на европейските клубни турнири. За последно “гробарите” минаха предварителния етап през сезон 2022/2023, когато настоящият им треньор Саша Илич водеше ЦСКА, а те отпаднаха в първия елиминационен кръг (със статут на 1/16-финал) на Лигата на конференциите. Тогава те отстъпиха от Шериф (Тираспол).

След това в същия турнир те се препъваха три последователни години на крачка от групите и по-късно от основната фаза. Първо, през 2023/2024 западните ни съседи преклониха глава пред норвежкия Нордселанд, нататък през 2024/2025 отстъпиха от Гент и вече през миналия 2025/2026 не се справиха срещу Хибърниън.

Сега предизвикателството на стадион “Партизан“ в Белград идната седмица ще бъде не просто много тежко, но и определящо за това дали най-сетне един от двата най-големи сръбски клуба ще сложи край на европейската криза, която от година на година се задълбочава все повече. Реваншът в столицата на Сърбия предстои на 27 август (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

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