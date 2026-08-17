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  3. ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
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Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Носителят на Купата на Гърция ОФИ (Крит) обяви, че към този момент има продадени над 10 000 билета за плейофния сблъсък с ЦСКА от квалификациите за Лига Европа.

Пуснаха билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на ОФИ
Пуснаха билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на ОФИ

Тимът от гръцкия остров Крит ще приеме отбора на Христо Янев на стадион "Панкритио", който е с капацитет от 26 240 места.

ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"
ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"

Ръководството на ОФИ отпусна 1250 билета за феновете на ЦСКА, но Sportal.bg научи, че от клуба са готови да дадат допълнителни пропуски при желание на гостите от София.

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