Трима от ЦСКА аут за мача срещу Ботев (Враца), Иту е в групата

Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Враца)

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински двубой срещу Ботев (Враца) от 5-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 19:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Аут от разширения състав са защитниците Тамиму Уору и Анжело Мартино, както и крилото Алехандро Пиедраита. Добрата новина за Христо Янев е, че ще може да разчита на последното ново попълнение - Каталин Иту, който беше привлечен от Локомотив (Пловдив) преди два дни.

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Групата на "армейците": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 91. Алекс Тунчев, 32. Факундо Родригес, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 80. Георги Чорбаджийски, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 11. Мохамед Брахими, 67. Каталин Иту, 38. Лео Перейра, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google