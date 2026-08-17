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Пуснаха билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на ОФИ

  • 17 авг 2026 | 13:16
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Пуснаха билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на ОФИ
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Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа вече са в продажба, съобщиха от “армейците”. Цената на пропуските е 20 евро, а самият двубой е на 20 август от 21:00 часа.

ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"
ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"

"Билетите за привърженици на ЦСКА за предстоящия двубой като гост на ОФИ (Крит) от плейофния кръг на УЕФА Лига Европа вече са в продажба онлайн. Двубоят ще се играе на 20 август (четвъртък) от 21:00 ч. на ст. „Панкритио“ в Ираклион.Можете да закупите билети от следния линк ТУК.Необходимо е да предоставите име и данни от документ за самоличност.Цената на входните талони е 20 евро, а влизането на фенове на ЦСКА на стадиона ще се осъществява през вход 6.Организаторите уточняват, че привърженици с облекло или клубни артикули на ЦСКА няма да бъдат допускани в други сектори на съоръжението", написаха от "червените".

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