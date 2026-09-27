Фратрия разби Спартак (Плевен) и не изпуска от поглед първото място

Фратрия записа категоричен успех с 3:0 над Спартак (Плевен) в двубой от 11-ия кръг на Втора лига. Точни за "братлетата" бяха Денислав Александров (5'), Тимур Кораблин (53') и Георги Атанасов (73').

С днешната победа тимът на Ренанс Роде събра 22 точки и се върна на третата позиция в класирането. Лидер е Вихрен, който има 24 пункта в актива си.

12 неделни гола във Втора лига

Плевенчани пък засега остават на баражното 13-о място в таблицата. Момчетата на Красимир Бислимов продължават да са колебливи в представянето си, а още следващата седмица ще имат възможност да се завърнат на победния път. Тогава Спартак гостува на Пирин, а за Фратрия предстои визита във Велико Търново.

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