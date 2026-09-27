Захари Сираков: Във всички мачове играем добре, но не печелим точки

Старши треньорът на Спортист (Своге) Захари Сираков даде мнението си за загубата от дублиращия отбор на ЦСКА. Наставникът на "шоколадите" иска повече от своите футболисти, когато трябва да завършат атаките пред вратата на противника.

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"Ние досега във всички мачове играем добре, но не печелим точки. Ако не отбележим гол, трудно ще вземем победата. Няма как да не съм доволен от старанието на момчетата. Всеки път след 70-ата минута губим концентрация и допускаме голове.

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Срещу Вихрен почти всеки удар влизаше. И днес имахме положения, но не успяхме да отбележим. Нямаме широчина в състава, почти не правим смени. Няма конкуренция - търсим футболисти, но засега това ни е голям проблем", каза Сираков.

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Снимки: Борислав Трошев