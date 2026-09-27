Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)

Захари Сираков: Във всички мачове играем добре, но не печелим точки

  • 27 сеп 2026 | 20:05
  • 1088
  • 0

Старши треньорът на Спортист (Своге) Захари Сираков даде мнението си за загубата от дублиращия отбор на ЦСКА. Наставникът на "шоколадите" иска повече от своите футболисти, когато трябва да завършат атаките пред вратата на противника.

Йомов се завърна сред титулярите, a ЦСКА II продължава с победите
Йомов се завърна сред титулярите, a ЦСКА II продължава с победите

"Ние досега във всички мачове играем добре, но не печелим точки. Ако не отбележим гол, трудно ще вземем победата. Няма как да не съм доволен от старанието на момчетата. Всеки път след 70-ата минута губим концентрация и допускаме голове.

9 ЦСКА II 1:0 Спортист (Своге)

Срещу Вихрен почти всеки удар влизаше. И днес имахме положения, но не успяхме да отбележим. Нямаме широчина в състава, почти не правим смени. Няма конкуренция - търсим футболисти, но засега това ни е голям проблем", каза Сираков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Млад грузинец ще свири България - Естония

Млад грузинец ще свири България - Естония

  • 27 сеп 2026 | 16:33
  • 1042
  • 1
Берое грабна трите точки в битката с Янтра

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

  • 27 сеп 2026 | 18:21
  • 10870
  • 16
Кьосев се извини за лошия терен в Сандански и каза: Заслужена победа, бяхме по-достойният отбор

Кьосев се извини за лошия терен в Сандански и каза: Заслужена победа, бяхме по-достойният отбор

  • 27 сеп 2026 | 16:18
  • 1464
  • 2
Косев: Не успяхме да разкрием своя пълен потенциал

Косев: Не успяхме да разкрием своя пълен потенциал

  • 27 сеп 2026 | 16:02
  • 876
  • 3
12 неделни гола във Втора лига

12 неделни гола във Втора лига

  • 27 сеп 2026 | 20:54
  • 56887
  • 22
Вихрен срази Несебър след силно второ полувреме

Вихрен срази Несебър след силно второ полувреме

  • 27 сеп 2026 | 15:53
  • 9961
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

  • 27 сеп 2026 | 18:21
  • 10870
  • 16
Приключиха ранните мачове от Лигата на нациите, скоро стартират късните три

Приключиха ранните мачове от Лигата на нациите, скоро стартират късните три

  • 27 сеп 2026 | 21:25
  • 27292
  • 14
12 неделни гола във Втора лига

12 неделни гола във Втора лига

  • 27 сеп 2026 | 20:54
  • 56887
  • 22
Съставите на Германия и Гърция

Съставите на Германия и Гърция

  • 27 сеп 2026 | 20:49
  • 2404
  • 26
Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

  • 27 сеп 2026 | 17:53
  • 19852
  • 13
Съставите на Норвегия и Португалия: Роналдо започва на пейката, Холанд е титуляр

Съставите на Норвегия и Португалия: Роналдо започва на пейката, Холанд е титуляр

  • 27 сеп 2026 | 20:44
  • 1487
  • 11